

В Сенаки на микроавтобус упало дерево, пострадали три человека

12.01.2023 15:23





На улице Руставели в Сенаки сильным ветром повалило дерево и оно упало на микроавтобус. В результате происшествия пострадали три человека.



Бригады скорой медицинской помощи доставили двух пострадавших, у которых отмечались травмы груди, в клинику «Архимед». Один человек самостоятельно обратился в медицинское учреждение с переломом.



По информации врачей, проводятся обследования пострадавших, их жизни опасность не угрожает.





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