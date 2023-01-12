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В Сенаки на микроавтобус упало дерево, пострадали три человека
12.01.2023 15:23
На улице Руставели в Сенаки сильным ветром повалило дерево и оно упало на микроавтобус. В результате происшествия пострадали три человека.
Бригады скорой медицинской помощи доставили двух пострадавших, у которых отмечались травмы груди, в клинику «Архимед». Один человек самостоятельно обратился в медицинское учреждение с переломом.
По информации врачей, проводятся обследования пострадавших, их жизни опасность не угрожает.
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