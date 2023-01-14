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Жертвами несчастного случая в Тбилиси стали два человека


14.01.2023   16:19


В тбилисском районе Вазисубани в результате падения лифта в шахту погибли два человека, женщина и мужчина. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, случай произошел сегодня.

Прибывшие на место спасатели и извлекли тела погибших из шахты лифта.

По существующей информации, погибшие, которым было до 40 лет, являлись супругами. Несчастный случай произошел, когда они вызвали лифт, однако дверь открылась при том, что кабина находилась не на этом этаже. Мужчина упал в шахту, жена попыталась ему помочь, в это время лифт заработал и они оба погибли.


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