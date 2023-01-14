

МВД начало расследование по делу о гибели супругов в шахте лифта

14.01.2023 18:07





Министерство ВД начало расследование по делу о гибели супругов в шахте лифта в тбилисском районе Вазисубани.



Как сообщили в ведомстве, расследование начато по статье 240 УК Грузии, которая касается нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.



Для справки, сегодня в Вазисубани в результате падения в шахту лифта погибли муж и жена в возрасте до 40 лет.



По существующей информации, несчастный случай произошел, когда они вызвали лифт, дверь открылась, но кабина находилась на другом этаже. Мужчина упал в шахту, жена пыталась ему помочь, в это время лифт заработал и они оба погибли.





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