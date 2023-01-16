

Прокуратура обжалует решение Апелляционного суда по делу о 5 июля в Верховном суде

16.01.2023 18:11





Прокуратура обжалует сегодняшний приговор Апелляционного суда осужденным за физическое насилие в отношении журналистов и операторов в Верховном суде. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



В заявлении прокуратуры отмечается, что 5 июля 2021 года задержанные осуществили групповое насилие в отношении журналистов и граждан, в результате чего пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, была уничтожена техника и личные вещи, разогнаны члены «Тбилиси Прайда».



«Тбилисский городской суд признал всех шестерых подсудимых виновными по предъявленным обвинениям и приговорил каждого к 5-5 годам тюремного заключения.

Апелляционный суд оправдал осужденных по статье 225 (участие в организованном групповом насилии) и признал их виновными в других инкриминируемых действиях, кроме того, смягчил наказание и приговорил каждого из них к 4-4 годам лишения свободы.



Прокуратура Грузии обжалует решение апелляционного суда в Верховном суде Грузии в установленные законом сроки“, — говорится в информации ведомства.







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