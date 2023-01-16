|
|
|
Один человек задержан по обвинению в нарушении тайны частной жизни
16.01.2023 19:12
Специальная следственная служба задержала одного человека по обвинению в нарушении тайны частной жизни. По данным ведомства, в ходе расследования выяснилось, что В.К. 1977 года рождения, в период с декабря 2021 по март 2022 года в своем доме в Тбилиси тайно делал интимные фотографии женщины, с которой проживал
«После того, как пара рассталась, обвиняемый, оскорбленный этим, с целью шантажа и мести зарегистрировался в социальной сети «Facebook» от имени другого пользователя, где разместил фотографии интимного содержания жертвы и сделал вышеупомянутые фотографии доступными, добавив знакомых жертвы в свой друзья, тем самым покушаясь на тайну его личной жизни.
В результате следственных действий, проведенных Специальной следственной службой, 13 января 2023 года обвиняемый В.К. был задержан.
Совершенное преступление предусматривает в качестве вида и размера наказания лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.
Специальная следственная служба продолжает активную борьбу по предотвращению фактов нарушения частной жизни и выявлению лиц, уличенных в преступлении“, — говорится в информации Специальной следственной службы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна