

Один человек задержан по обвинению в нарушении тайны частной жизни

16.01.2023 19:12





Специальная следственная служба задержала одного человека по обвинению в нарушении тайны частной жизни. По данным ведомства, в ходе расследования выяснилось, что В.К. 1977 года рождения, в период с декабря 2021 по март 2022 года в своем доме в Тбилиси тайно делал интимные фотографии женщины, с которой проживал



«После того, как пара рассталась, обвиняемый, оскорбленный этим, с целью шантажа и мести зарегистрировался в социальной сети «Facebook» от имени другого пользователя, где разместил фотографии интимного содержания жертвы и сделал вышеупомянутые фотографии доступными, добавив знакомых жертвы в свой друзья, тем самым покушаясь на тайну его личной жизни.



В результате следственных действий, проведенных Специальной следственной службой, 13 января 2023 года обвиняемый В.К. был задержан.



Совершенное преступление предусматривает в качестве вида и размера наказания лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.



Специальная следственная служба продолжает активную борьбу по предотвращению фактов нарушения частной жизни и выявлению лиц, уличенных в преступлении“, — говорится в информации Специальной следственной службы.







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