

В прошлом году в мире были убиты 86 журналистов - ЮНЕСКО

17.01.2023 11:45





Согласно данным ЮНЕСКО, в 2022 году в мире были убиты 86 журналистов и работников СМИ – одно убийство каждые четыре дня, сообщает пресс-служба ООН.



Это на 50 процентов больше, чем годом ранее. Статистика свидетельствует о серьезных рисках, с которыми журналисты продолжают сталкиваться в ходе своей работы, следует из сообщения.



«После нескольких лет последовательного снижения резкий рост числа убийств журналистов в 2022 году вызывает тревогу. Власти стран должны принять меры, чтобы остановить эти преступления и обеспечить наказание виновных. Безразличие является одним из основных факторов формирования атмосферы насилия», – отметила гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.



Всплеск убийств в 2022 году знаменует собой резкое изменение положительной тенденции, наблюдавшейся в последние годы: если в 2018 году число убийств составляло 99, то в 2019-2021 годах оно снизилось в среднем до 58 убийств в год, согласно данным Мониторинговой миссии ЮНЕСКО, отслеживающей убийства журналистов.



Эти цифры, как отмечают в ЮНЕСКО, напоминают о расширяющихся пробелах в правовых системах во всем мире и демонстрируют неспособность государств выполнять свои обязательства по защите журналистов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





