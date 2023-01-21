

В Тбилиси обвалилась часть скалы возле одного из жилых корпусов

21.01.2023 21:20





В Тбилиси возле одного из жилых корпусов по улице Зазы Бенделиани обвалилась часть скалы.



Сошедшая масса повредила автомобиль и три этажа дома.



Как передает с места журналист Первого канала, в результате происшествия никто не пострадал.



На месте мобилизованы сотрудники спасательной службы.







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