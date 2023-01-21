|
|
|
В Тбилиси обвалилась часть скалы возле одного из жилых корпусов
21.01.2023 21:20
В Тбилиси возле одного из жилых корпусов по улице Зазы Бенделиани обвалилась часть скалы.
Сошедшая масса повредила автомобиль и три этажа дома.
Как передает с места журналист Первого канала, в результате происшествия никто не пострадал.
На месте мобилизованы сотрудники спасательной службы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна