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В Тбилиси обвалилась часть скалы возле одного из жилых корпусов


21.01.2023   21:20


В Тбилиси возле одного из жилых корпусов по улице Зазы Бенделиани обвалилась часть скалы.

Сошедшая масса повредила автомобиль и три этажа дома.

Как передает с места журналист Первого канала, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте мобилизованы сотрудники спасательной службы.


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