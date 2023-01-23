

Обвиняемый в убийстве родителей в Вазисубани приговорен к пожизненному заключению

23.01.2023 11:28





Обвиняемого в убийстве своих родителей в Вазисубани Георгия Берозашвили приговорили к пожизненному заключению.



Судья некоторое время назад огласил данный вердикт в Тбилисском городском суде.



По информации следствия, Георгий Берозашвили умышленно убил своих родителей из-за личного конфликта и разногласий, которые длились на протяжении многих лет. Он незаконно приобрел огнестрельное оружие и 27 апреля в собственном доме из огнестрельного оружия, зарегистрированного на имя отца, выстрелил в голову своему спящему отцу, а затем из другого незаконно приобретенного огнестрельного оружия также выстрелил в голову спящей матери. В результате полученных повреждений оба скончались на месте.



Согласно обвинительному акту, после совершения убийства Георгий Берозашвили инсценирован в доме ограбление, чтобы скрыть следы — разбросал из шкафов одежду и разные вещи, нашел деньги и золотые украшения, принадлежавшие его родителям, а затем, с целью сокрытия преступления, устроил пожар в квартире и открыл кран природного газа.







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