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Обвиняемый в убийстве родителей в Вазисубани приговорен к пожизненному заключению
23.01.2023 11:28
Обвиняемого в убийстве своих родителей в Вазисубани Георгия Берозашвили приговорили к пожизненному заключению.
Судья некоторое время назад огласил данный вердикт в Тбилисском городском суде.
По информации следствия, Георгий Берозашвили умышленно убил своих родителей из-за личного конфликта и разногласий, которые длились на протяжении многих лет. Он незаконно приобрел огнестрельное оружие и 27 апреля в собственном доме из огнестрельного оружия, зарегистрированного на имя отца, выстрелил в голову своему спящему отцу, а затем из другого незаконно приобретенного огнестрельного оружия также выстрелил в голову спящей матери. В результате полученных повреждений оба скончались на месте.
Согласно обвинительному акту, после совершения убийства Георгий Берозашвили инсценирован в доме ограбление, чтобы скрыть следы — разбросал из шкафов одежду и разные вещи, нашел деньги и золотые украшения, принадлежавшие его родителям, а затем, с целью сокрытия преступления, устроил пожар в квартире и открыл кран природного газа.
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