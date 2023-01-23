

ДТП в Тбилиси — один человек погиб, трое пострадали

23.01.2023 15:29





В Тбилиси в результате ДТП у стадиона «Лило Арена» погиб один человек, трое пострадали.



Как сообщается, погибла девушка 18-ти лет, при этом автомобиль, двигавшимся на высокой скорости сбил еще троих пешеходов.



По информации МВД Грузии, водитель автомобиля уже задержан. Расследование ведется по статье 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации автотранспорта.





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