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Директор морского порта Сочи утверждает, что ведутся переговоры "о пассажирских перевозках в Абхазию и Грузию"
24.01.2023 23:10
Морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок по Черному морю в Грузию и самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.
«Мы надеемся, что будут [запущены пассажирские перевозки] в Абхазию и Грузию. Пока ведутся переговоры. Намерение есть запустить [перевозки] этим летом», - сказал Владимиров уточнив, что из Сочи в Грузию перевозки, предварительно, будут осуществляться в Батуми.
«Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении», - добавил Владимиров.
Агентство морского транспорта Грузии опровергло это заявление. Согласно их информации, российская сторона не обращалась к грузинской стороне по поводу морских пассажирских перевозок, и неизвестно, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи.
«В связи с распространившейся в СМИ информации, касающейся начала морского пассажирского сообщения между Грузией и Российской Федерацией, заявляем, что Грузия не имеет морского пассажирского сообщения с российскими морскими портами.
Кроме того, российская сторона не обращалась к грузинской стороне, и соответственно, нам неизвестно, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи», — говорится в заявлении.
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