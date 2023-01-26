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МОК даст шанс только тем российским спортсменам, которые осуждают российскую агрессию в Украине
26.01.2023 11:13
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска к международным турнирам только тех российских спортсменов, которые не поддерживают российскую агрессию в Украине.
«Участвовать будут только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. В частности, это означает:
Во-первых, соревноваться смогут только те, кто не выступал против миротворческой миссии Международного олимпийского комитета и не поддерживал войну в Украине.
Во-вторых, право на участие будут иметь только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила», — написано на сайте МОК.
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