

МОК даст шанс только тем российским спортсменам, которые осуждают российскую агрессию в Украине

26.01.2023 11:13





Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска к международным турнирам только тех российских спортсменов, которые не поддерживают российскую агрессию в Украине.



«Участвовать будут только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. В частности, это означает:



Во-первых, соревноваться смогут только те, кто не выступал против миротворческой миссии Международного олимпийского комитета и не поддерживал войну в Украине.



Во-вторых, право на участие будут иметь только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила», — написано на сайте МОК.







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