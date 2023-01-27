

В Иране напали на посольство Азербайджана, погиб один человек

27.01.2023 12:32





Вооруженный мужчина атаковал посольство Азербайджана в Тегеране. По информации СМИ, погиб начальник службы безопасности посольства Азербайджана.



Как пишет медиа, ранены еще двое сотрудников охраны, которые пытались остановить человека, вооруженного автоматом Калашникова. Состояние раненых стабильное.



Нападавший задержан. Мотив нападения на данный момент неизвестен.



Инцидент осудил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.





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