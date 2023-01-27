

В Тбилиси появится мемориал в честь героев, расстрелянных за антисоветское восстание

27.01.2023 14:12





В парке Ваке в Тбилиси будет установлен информационный мемориал в честь грузинских героев, расстрелянных за антисоветское восстание. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, будет обустроено пространство, где горожане и гости Тбилиси смогут получить историческую информацию о военном центре Комитета независимости Грузии, его деятельности и членах.



«В мае 2023 года будет 100 лет с попытки организовать антисоветское восстание, когда были расстреляны Коте Абхази, Александр Андроникашвили, Варден Цулукидзе, Ростом Мускелишвили, Гиорги Химшиашвили и другие члены военного центра Комитета независимости Грузии. Они пожертвовали собой ради борьбы за независимость и свободу Грузии. Многие годы даже простое упоминание их имен было запрещено. История этих героев передавалась из поколения в поколение тайно. Мы решили обустроить в парке Ваке информационный мемориал», — сказала Каха Каладзе.



По словам мэра, в проекте также участвует Патриархия Грузинской православной церкви.





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