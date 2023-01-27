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Время в пути от Тбилиси до Гудаури и Степанцминда сократится более чем на 30 минут
27.01.2023 16:01
Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с двух до полутора часов после запуска в 2024 году новой дороги Квешети-Хоби, сообщил департамент автодорог Грузии.
А от Тбилиси до Степанцминда будет нужно 1 час и 45 минут, вместе двух с половиной часов в среднем сейчас.
Это часть скоростной автомагистрали коридора Север-Юг. Новая дорога позволит объезжать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин.
Участок Квешети-Коби составит около 23 километров. Строится двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. Самый сложный из них — протяженностью 9 километров и шириной 15 метров, роют под Крестовым перевалом, от села Цкере до села Коби. На данный момент пройдено 5 км будущего тоннеля.
Стоимость проекта 1,2 миллиарда лари. Строительство финансируется Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Департамент автодорог отмечает, что строительство нового участка поможет не только грузоперевозкам и передвижению туристов, но и решит проблему жителей долины Хада, которые зимой оторваны от внешнего мира.
В то же время состояние долины Хада — именно тот вопрос, который беспокоит экологов и архелогов, которые опасаются, что стройка нанесет ущерб биоразнообразию и повредит исторические памятники.
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