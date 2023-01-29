

Прокуратура Грузии предъявила обвинение по делу об убийстве собаки в Батуми

29.01.2023 20:21





Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель.



«Обвинение предъявлено по части первой статьи 259 УК Грузии (истязание животного или жестокое обращение с ним, повлекшее его смерть или увечье), что наказывается лишением свободы на срок до одного года», — говорится в сообщении прокуратуры.



Суд назначил обвинемому залог в качестве меры пресечения.



Бездомная собака погибла в Центральном парке Батуми 22 января от ран — животное расстреляли из пневматического оружия.





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