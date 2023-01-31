

Еще один человек признан виновным по делу о дискриминации по гендерному признаку 2014 года

31.01.2023 20:13





Суд присяжных единогласно признал виновным еще одного человека виновным по делу о незаконном групповом лишении свободы и унижающем достоинство обращении с жительницей села Ламбало Сагареджойского муниципалитета Ханум Джейрановой в 2014 году, которого суд приговорил к 8 годам лишения свободы.



Генеральная прокуратура Грузии заявила 31 января, что осужденный вместе с другими осужденными считал, что Ханум Джейранова вела себя неподобающим для женщины образом, из-за чего 16 сентября 2014 года в селе Ламбало насильно посадили потерпевшую в автомобиль и отвезли в центр села, где подвергли ее словесным и физическим оскорблениям.



«После изложенного обвиняемый и его сообщники оскорбляли потерпевшую физически и словесно в присутствии жителей села и обращались к ней с унизительными словами», — говорится в заявлении прокуратуры, и отмечается, что действия осужденных причинили моральные страдания потерпевшей, которая покончила жизнь самоубийством 18 сентября 2014 года.



В начале января Тбилисский городской суд признал еще 4 обвиняемых по тому же делу виновными и приговорил каждого из них к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Еще раньше, в октябре 2022 года, Тбилисский городской суд обязал государство выплатить детям Джейрановой компенсацию в размере 100 000 лари.



Предыстория

В 2022 году, через 8 лет после произошедшего, Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения всего пяти лицам по факту незаконного группового лишения свободы и унижающего достоинство обращения с Ханум Джейрановой.



До этого, несколькими месяцами ранее, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин установил, что государство не смогло обеспечить эффективную защиту и принять все необходимые меры для ликвидации дискриминации в отношении Ханум Джейрановой, как женщины.



Кроме того, комитет также отметил, что власти Грузии не выполнили свои обязательства по расследованию и наказанию виновных в жестоком обращении и смерти Джейрановой.



Комитет также установил, что Джейранова стала «жертвой этнической дискриминации и стереотипного отношения со стороны полиции и судебной власти».





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