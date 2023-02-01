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В Тбилиси изъято 54 918 коробок безакцизных сигарет
01.02.2023 13:39
По информации Следственной службы Министерства финансов Грузии, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками этой же службы и Министерства внутренних дел, по факту хранения и перевозки крупной партии товара подлежащего обязательной маркировке акцизными марками, задержано одно лицо.
«В ходе следствия установлено, что обвиняемый в целях получения и дальнейшей реализации незаконных материальных выгод, в городе Тбилиси держал в грузовом автомобиле большое количество безакцизных сигарет.
В результате следственных действий было изъято 54 918 коробок безакцизных сигарет разного наименования на сумму 241 639 лари.
Следствие ведется по части 3 статьи 200 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.
По информации Следственной службы, «обвиняемый находится под стражей, принимаются соответствующие меры по установлению и изобличению других лиц, причастных к указанному преступлению».
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