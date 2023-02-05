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Машина из свадебного кортежа попала в аварию близ Ахалкалаки
05.02.2023 00:12
В результате ДТП на дороге Ахалкалаки-Арагва пострадали 6 человек.
По имеющейся информации, машина из свадебного кортежа столкнулся со встречным автомобилем.
Трое пострадавших помещены в клинику в Тбилиси, еще трое – в Ахалкалаки. Как известно «IPN», их состояние нетяжелое.
По информации МВД Грузии, расследование в связи со случившимся ведется по 2-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
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