

Машина из свадебного кортежа попала в аварию близ Ахалкалаки

05.02.2023 00:12





В результате ДТП на дороге Ахалкалаки-Арагва пострадали 6 человек.



По имеющейся информации, машина из свадебного кортежа столкнулся со встречным автомобилем.



Трое пострадавших помещены в клинику в Тбилиси, еще трое – в Ахалкалаки. Как известно «IPN», их состояние нетяжелое.



По информации МВД Грузии, расследование в связи со случившимся ведется по 2-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.





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