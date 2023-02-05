Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Машина из свадебного кортежа попала в аварию близ Ахалкалаки


05.02.2023   00:12


В результате ДТП на дороге Ахалкалаки-Арагва пострадали 6 человек.

По имеющейся информации, машина из свадебного кортежа столкнулся со встречным автомобилем.

Трое пострадавших помещены в клинику в Тбилиси, еще трое – в Ахалкалаки. Как известно «IPN», их состояние нетяжелое.

По информации МВД Грузии, расследование в связи со случившимся ведется по 2-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна