|
|
|
Военно-Грузинскую дорогу открыли для большегрузов
05.02.2023 14:11
Участок дороги Гудаури - Коби, который входит в состав Военно-Грузинской дороги, открыт для большегрузов после завершения расчистки снега. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
"После работ по расчистке движение прицепного и полуприцепного транспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) восстановлено", - говорится в сообщении.
Трасса была закрыта ранее в воскресенье для этого вида транспорта из-за снегопада и гололеда.
Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна