

Военно-Грузинскую дорогу открыли для большегрузов

05.02.2023 14:11





Участок дороги Гудаури - Коби, который входит в состав Военно-Грузинской дороги, открыт для большегрузов после завершения расчистки снега. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



"После работ по расчистке движение прицепного и полуприцепного транспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) восстановлено", - говорится в сообщении.



Трасса была закрыта ранее в воскресенье для этого вида транспорта из-за снегопада и гололеда.



Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.





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