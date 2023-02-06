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Из-за непогоды в Стамбуле отменены четыре рейса на Тбилиси


06.02.2023   10:11


Из-за непогоды в Стамбуле отменены четыре рейса на Тбилиси.

Как сообщили Первому каналу Грузии в Тбилисском международном аэропорту, отменены два рейса авиакомпании Pegasus и два рейса Turkish Airlines из Стамбула в Тбилиси.

Тбилисский международный аэропорт работает бесперебойно, другие рейсы выполняются в соответствии с графиком.


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