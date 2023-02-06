|
|
|
Из-за непогоды в Стамбуле отменены четыре рейса на Тбилиси
06.02.2023 10:11
Из-за непогоды в Стамбуле отменены четыре рейса на Тбилиси.
Как сообщили Первому каналу Грузии в Тбилисском международном аэропорту, отменены два рейса авиакомпании Pegasus и два рейса Turkish Airlines из Стамбула в Тбилиси.
Тбилисский международный аэропорт работает бесперебойно, другие рейсы выполняются в соответствии с графиком.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна