

Из-за непогоды в Стамбуле отменены четыре рейса на Тбилиси

06.02.2023 10:11





Из-за непогоды в Стамбуле отменены четыре рейса на Тбилиси.



Как сообщили Первому каналу Грузии в Тбилисском международном аэропорту, отменены два рейса авиакомпании Pegasus и два рейса Turkish Airlines из Стамбула в Тбилиси.



Тбилисский международный аэропорт работает бесперебойно, другие рейсы выполняются в соответствии с графиком.







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