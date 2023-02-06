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Запрещено движение автомобилей на участке Гудаури-Коби


06.02.2023   10:16


По информации Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, по данным Национального агентства окружающей среды, уровень опасности схода лавин высок на участке Гудаури (Поста)-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

По информации ведомства, на указанном участке запрещено движение всех видов автотранспорта.

На остальных участках дороги движение свободно.


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