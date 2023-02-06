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В результате землетрясения в Турции погибли 76 человек, а в Сирии – более 40
06.02.2023 10:45
В результате сильного землетрясения, произошедшего сегодня в Турции, погибли 76 человек, сообщают СМИ со ссылкой на данные Агентство катастроф страны.
По их же информации, пострадали 440 человек.
Вместе с тем, по данным сирийских государственных СМИ, в результате землетрясения в Алеппо, Хаме и Латакии погибли 42 человека и 200 получили ранения.
Спасательные работы в Турции и Сирии продолжаются.
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