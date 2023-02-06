

Число погибших в результате сильного землетрясения в Турции и Сирии возросло до 176 человек

06.02.2023 10:55





Число погибших в результате сильного землетрясения в Турции и Сирии возросло до 176 человек.



По данным сирийских СМИ, в результате подземных толчков погибли 100 человек. Еще сотни пострадали. Землетрясение ощущалось в западной части страны, от Латакии до Дамаска.



По сообщениям СМИ, многие люди до сих пор остаются в руинах зданий.



По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибли 76 человек, 440 пострадали. Бедствие затронуло более 10 городов на юго-востоке страны. На месте мобилизованы спасатели, правоохранители и армия.



По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,8.







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