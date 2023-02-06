

Более 500 человек стали жертвами землетрясения в Турции и Сирии

06.02.2023 12:41





Более 500 человек погибли в результате землетрясения в юго-восточной части Турции возле от границы с Сирией. ЧП произошло в около 4:20 мск в провинции Кахраманмараш недалеко от города Газиантеп. Магнитуда землетрясения составила 7,8. По интенсивности оно оценивается как «уничтожающее».



По последним данным, в семи провинциях Турции погибли 284 человека, еще 2323 пострадали, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). В провинции Малатья обрушилось 130 зданий. Была уничтожена историческая крепость Газиантепа, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также произошел взрыв на газопроводе в провинции Хатай.



В стране объявлен самый высокий уровень тревоги, власти обратились за международной помощью. Для участия в устранении последствий землетрясения ВВС Турции привлекли транспортные самолеты. «Мы надеемся, что вместе преодолеем эту беду как можно быстрее и с наименьшим ущербом, продолжаем нашу работу», — написал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



Землетрясение затронуло и Сирию. На данный момент известно о 237 погибших и 639 раненых, сообщило Министерство здравоохранения страны агентству Sana. В провинциальном центре Хама разрушено нескольких зданий. На севере страны остановлено железнодорожное сообщение.



По меньшей мере 42 человека погибли и более 200 получили ранения в районе Алеппо и в пригороде Латакии — территориях, подконтрольных президенту Башару Асаду. Десятки зданий были разрушены или повреждены в контролируемых оппозицией районах на севере Сирии, где спасательные команды ищут выживших.



Дипломатические миссии России в Турции и Сирии сообщили, что пока не получали сведений о пострадавших россиянах. В Ассоциации туроператоров (АТОР) уточнили, что землетрясение не затронуло популярные курортные и туристические места.



США «глубоко обеспокоены» землетрясением в Турции и Сирии и внимательно следят за ситуацией, написал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтон сообщил турецким властям о готовности предоставить любую необходимую помощь.



Помимо Турции и Сирии, подземные толчки ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Египте и на Кипре. Сообщения о погибших и пострадавших не поступали.





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