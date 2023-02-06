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Из Грузии в Турцию отправилась группа пожарных-спасателей
06.02.2023 19:12
Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в связи с землетрясением в Турции, для участия в спасательных мероприятиях в Турцию выехали спасатели, а также отправлено соответствующая техника. Информацию распространяет МВД.
«Для участия в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции с базы Главного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД было отправлено 60 пожарных-спасателей, а также соответствующее оснащение и техника.
Отправившаяся в Турцию группа грузинских пожарных- спасателей укомплектована профессионалами, прошедшими подготовку по направлению осуществления ликвидации и спасательных мероприятий последствий землетрясения.
Координацией деятельности грузинских пожарных-спасателей руководит лично глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.
Сегодня же министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури направил письмо с соболезнованиями министру внутренних дел Турецкой Республики Сулейману Сойлу, и от имени министерства и выразил сожаление по поводу произошедшего», — говорится в информации МВД.
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