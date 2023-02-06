

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 2000

06.02.2023 20:06





В Турции днём 6 февраля зафиксированы два мощных землетрясения – магнитудой 7,8 утром, и магнитудой 7,6 в районе обеда. Землетрясения привели к многочисленным жертвам и разрушениям на юго-востоке Турции, а также на севере соседней Сирии. Общее число жертв по состоянию на 18.00 мск превысило 2 тысячи и, по оценкам местных чиновников, будет расти.



Число жертв землетрясений почти достигло 1500 в Турции и 800 в Сирии.



Первое землетрясение президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сильнейшим с 1939 года. В Турции пострадали не менее 10 крупных городов, разрушены не менее 1700 домов. В турецком городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре. В соцсетях публикуются фотографии и видео разрушений, на некоторых видео запечатлено обрушение домов в прямом эфире.



Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре.



В результате землетрясения была разрушена историческая крепость в Газиантепе, возведённая во времена Хеттского царства и перестраивавшаяся во времена Римской империи и Византии. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими объектами cтарого города.



Помощь Турции в ликвидации последствий землетрясений предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО, сообщил Эрдоган. Среди них – США, Россия и Украина. Несколько стран мира, включая Россию, Германию, Францию и Иран, предложили свою помощь Дамаску.



По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, центр первого землетрясения находился на глубине двадцати километров вблизи города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек. Второе произошло на глубине около 10 километров, к югу от города Эльбистан. Оба города находятся на юге Турции.





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