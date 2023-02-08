

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8 000 человек

08.02.2023 13:21





Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, превысило 8000 человек. Только в Турции, по официальным данным, скончались 6 234 человека.



Землетрясение силой 7,8 балла, эпицентр которого находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронуло 10 провинций и более 13 миллионов человек.



За первым землетрясением во второй половине дня последовало еще одно сильное землетрясение в том же районе: на этот раз магнитудой 7,5.



Как пишет турецкое госагентство «Анадолу» по данным Службы по ликвидации последствий стихийных бедствий, число раненых в Турции превышает 37 тысяч человек.



По данным той же службы, в поисково-спасательных работах задействовано более 79 тысяч человек. Уже третий день спасатели пытаются спасти людей из-под завалов.



Многие страны мира, в том числе и Грузия, отправили в Турцию спасательные отряды. Как пишет Служба управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, грузинские спасатели вытащили из-под развалин в городе Адыяман молодую женщину.



«[Она] переведена в медицинское учреждение в контактном состоянии», — пишет агентство.



По данным AFP, число погибших в Сирии достигло 2470 человек. Северная часть страны, наиболее пострадавшая от землетрясения, и до произошедшего находилась в тяжелом положении из-за многолетней войны.



На одном из опубликованных видео, люди аплодировали спасателям, когда те извлекли из-под завалов в сирийском городе Идлиб семью из шести человек.



Спасательные работы в зоне бедствия осложняются метеорологическими условиями. Как пишет BBC, в турецком городе Газиантеп температура опустилась до -1 С, а еще севернее, в окрестных горных районах, стоит мороз -5 С.







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