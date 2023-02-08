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В Батуми неизвестный ограбил аптеку


08.02.2023   16:11


В Батуми произошло ограбление аптеки, расположенной на улице им.Руруа. Инцидент произошел в ночь на 7 февраля.

По информации издания «Batumelebi», ограбление осуществил один человек. Неизвестно, был ли он вооружен, и что именно ему удалось выкрасть из аптеки. В ходе инцидента никто не пострадал.

В МВД Грузии подтвердили факт ограбления. Начато расследование по статье за разбой, на данном этапе задержанных нет.

Под разбоем в соответствии с Уголовным кодексом подразумевается посягательство с целью противоправного завладения чужим движимым имуществом, совершенное с применением насилия, угрожающего жизни или здоровью и (или) с угрозой применения такого насилия. Часть первая этой статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.


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