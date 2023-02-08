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Потдвержден факт гибели еще одного гражданина Грузии


08.02.2023   19:54


Подтвердился факт гибели еще одного гражданина Грузии в результате землетрясения в Турции.

Информацию об этом распространяет МИД Грузии.

«В социальной сети распространилась новость о гибели грузинки И.Ч. в городе Адиаман Турецкой Республики. Посольство Грузии в Турции связалось с членом семьи погибшей, который подтвердил факт смерти. По его информации, погибшая имела двойное гражданство и члены семьи проводят соответствующие процедуры», — говорится в сообщении.


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