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Потдвержден факт гибели еще одного гражданина Грузии
08.02.2023 19:54
Подтвердился факт гибели еще одного гражданина Грузии в результате землетрясения в Турции.
Информацию об этом распространяет МИД Грузии.
«В социальной сети распространилась новость о гибели грузинки И.Ч. в городе Адиаман Турецкой Республики. Посольство Грузии в Турции связалось с членом семьи погибшей, который подтвердил факт смерти. По его информации, погибшая имела двойное гражданство и члены семьи проводят соответствующие процедуры», — говорится в сообщении.
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