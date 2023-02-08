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Тбилисскую телебашню подсветили в цвета турецкого флага
08.02.2023 21:33
«Тбилиси стоит вместе с вами!» — сегодня вечером Тбилисскую телебашню подсветили в цвета турецкого флага в знак поддержки и сочувствия турецкому народу.
По последним данным, в результате мощного землетрясения в Турции погибли 9057 человек, а число пострадавших в десяти провинциях превышает 50 тысяч человек.
В то же время продолжаются спасательные мероприятия, в которых задействованы пожарные-спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
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