

Тбилисскую телебашню подсветили в цвета турецкого флага

08.02.2023 21:33





«Тбилиси стоит вместе с вами!» — сегодня вечером Тбилисскую телебашню подсветили в цвета турецкого флага в знак поддержки и сочувствия турецкому народу.



По последним данным, в результате мощного землетрясения в Турции погибли 9057 человек, а число пострадавших в десяти провинциях превышает 50 тысяч человек.



В то же время продолжаются спасательные мероприятия, в которых задействованы пожарные-спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.





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