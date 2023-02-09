

Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 391 человек, в Сирии — 2 992 человека - CNN

09.02.2023 10:51





По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек. Из них только в Турции умер 12 391 человек. До 63 тысяч человек получили ранения. Об этом сообщает CNN.



Спасателям удалось спасти еще двух женщин в городе Газиантеп спустя 62 часа после землетрясения.



Что касается Сирии, то здесь число жертв составляет 2992 человека. 1730 из них погибли в районе, подконтрольном силам повстанцев, куда, по данным неправительственной, гуманитарной группы «Белые каски», спасательные отряды до сих пор не приезжали на помощь, и им приходится справляться с последствиями стихии самостоятельно. На территории, подконтрольной Башару Асаду, погибли 1262 человека.







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