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Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 391 человек, в Сирии — 2 992 человека - CNN


09.02.2023   10:51


По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек. Из них только в Турции умер 12 391 человек. До 63 тысяч человек получили ранения. Об этом сообщает CNN.

Спасателям удалось спасти еще двух женщин в городе Газиантеп спустя 62 часа после землетрясения.

Что касается Сирии, то здесь число жертв составляет 2992 человека. 1730 из них погибли в районе, подконтрольном силам повстанцев, куда, по данным неправительственной, гуманитарной группы «Белые каски», спасательные отряды до сих пор не приезжали на помощь, и им приходится справляться с последствиями стихии самостоятельно. На территории, подконтрольной Башару Асаду, погибли 1262 человека.


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