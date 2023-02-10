

В селе Марткопи Гардабанского муниципалитета убит мужчина

10.02.2023 11:07





В селе Марткопи Гардабанского муниципалитета убили мужчину. По имеющейся информации, инциденту предшествовала взаимная словесная перепалка.



Мужчина получил огнестрельные ранения.



Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, обвиняемый задержан.



По их же сообщению, расследование в связи с произошедшим ведется по статьям 108 и 236 УК Грузии.





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