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В Искендеруне найдено тело погибшего гражданина Грузии в зоне стихии
10.02.2023 15:02
В результате сильного землетрясения, произошедшего в Турции, найден мертвым еще один гражданин Грузии М.Ш.
Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.
По сообщению посольства Грузии в Турции, тело доставлено в морг.
К этому времени найдены тела четырех граждан Грузии, погибших в результате сильного землетрясения в Турции.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 18 342, 74 242 человека пострадали.
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