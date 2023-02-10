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В Искендеруне найдено тело погибшего гражданина Грузии в зоне стихии


10.02.2023   15:02


В результате сильного землетрясения, произошедшего в Турции, найден мертвым еще один гражданин Грузии М.Ш.

Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.

По сообщению посольства Грузии в Турции, тело доставлено в морг.

К этому времени найдены тела четырех граждан Грузии, погибших в результате сильного землетрясения в Турции.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 18 342, 74 242 человека пострадали.


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