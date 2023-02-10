

В Искендеруне найдено тело погибшего гражданина Грузии в зоне стихии

10.02.2023 15:02





В результате сильного землетрясения, произошедшего в Турции, найден мертвым еще один гражданин Грузии М.Ш.



Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



По сообщению посольства Грузии в Турции, тело доставлено в морг.



К этому времени найдены тела четырех граждан Грузии, погибших в результате сильного землетрясения в Турции.



По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 18 342, 74 242 человека пострадали.







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