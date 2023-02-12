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МИД: в результате землетрясения в Турции погиб еще один гражданин Грузии


12.02.2023   12:14


Еще один гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции. Информацию об этом подтверждают в МИД.

К этому времени в Турции были обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате стихийного бедствия.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение. По последним данным, число погибших уже превысило 25 тысяч человек.


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