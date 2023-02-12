|
|
|
МИД: в результате землетрясения в Турции погиб еще один гражданин Грузии
12.02.2023 12:14
Еще один гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции. Информацию об этом подтверждают в МИД.
К этому времени в Турции были обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате стихийного бедствия.
Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение. По последним данным, число погибших уже превысило 25 тысяч человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна