

МИД: в результате землетрясения в Турции погиб еще один гражданин Грузии

12.02.2023 12:14





Еще один гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции. Информацию об этом подтверждают в МИД.



К этому времени в Турции были обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате стихийного бедствия.



Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение. По последним данным, число погибших уже превысило 25 тысяч человек.





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