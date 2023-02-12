

В Турции арестованы 12 человек в связи с вопросами соблюдения норм безопасности зданий

12.02.2023 12:31





В Турции арестованы 12 человек в связи с вопросами, касающимися стандартов безопасности зданий, сообщает «Гардиан».



В результате землетрясения магнитудой 7,8 в Турции обрушились около 6000 зданий, в том числе построенных по новым стандартам.



По данным турецких СМИ, в стране уже начато несколько расследований относительно качества строительства.



Минюст Турции сформировал следственные группы в 10 провинциях. Вчера в аэропорту Стамбула турецкая полиция арестовала подрядчика одного из жилых комплексов.







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