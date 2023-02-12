|
|
|
В Турции арестованы 12 человек в связи с вопросами соблюдения норм безопасности зданий
12.02.2023 12:31
В Турции арестованы 12 человек в связи с вопросами, касающимися стандартов безопасности зданий, сообщает «Гардиан».
В результате землетрясения магнитудой 7,8 в Турции обрушились около 6000 зданий, в том числе построенных по новым стандартам.
По данным турецких СМИ, в стране уже начато несколько расследований относительно качества строительства.
Минюст Турции сформировал следственные группы в 10 провинциях. Вчера в аэропорту Стамбула турецкая полиция арестовала подрядчика одного из жилых комплексов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна