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В Турции арестованы 12 человек в связи с вопросами соблюдения норм безопасности зданий


12.02.2023   12:31


В Турции арестованы 12 человек в связи с вопросами, касающимися стандартов безопасности зданий, сообщает «Гардиан».

В результате землетрясения магнитудой 7,8 в Турции обрушились около 6000 зданий, в том числе построенных по новым стандартам.

По данным турецких СМИ, в стране уже начато несколько расследований относительно качества строительства.

Минюст Турции сформировал следственные группы в 10 провинциях. Вчера в аэропорту Стамбула турецкая полиция арестовала подрядчика одного из жилых комплексов.


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