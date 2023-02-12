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До 18 февраля в Грузии ожидается холодная и дождливая погода


12.02.2023   19:50


По информации Национального агентства окружающей среды, с 13 по 18 февраля в Грузии ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, связанных со скандинавским циклоном, осадки преимущественно в виде снега, сильный западный ветер, на море штор 4-5 баллов.

В горных и высокогорных районах возможны сильный снегопад, метель, туман, на дорогах гололедица и лавиноопасность.

В Национальном агентстве окружающей среды отметили, что на определенных участках автомагистралей может быть ограничено движение.

14-16 февраля в низменных районах на западе страны ожидаемое понижение температуры воздуха до -3,-5 градусов может повредить цитрусовые культуры.


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