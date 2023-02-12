|
|
|
До 18 февраля в Грузии ожидается холодная и дождливая погода
12.02.2023 19:50
По информации Национального агентства окружающей среды, с 13 по 18 февраля в Грузии ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, связанных со скандинавским циклоном, осадки преимущественно в виде снега, сильный западный ветер, на море штор 4-5 баллов.
В горных и высокогорных районах возможны сильный снегопад, метель, туман, на дорогах гололедица и лавиноопасность.
В Национальном агентстве окружающей среды отметили, что на определенных участках автомагистралей может быть ограничено движение.
14-16 февраля в низменных районах на западе страны ожидаемое понижение температуры воздуха до -3,-5 градусов может повредить цитрусовые культуры.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна