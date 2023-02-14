

Строительство нового здания Главной прокуратуры обойдется в 22 млн лари

14.02.2023 15:08





В Тбилиси, на проспекте Агмашенебели планируется построить новое здание Генеральной прокуратуры. Работы по проектированию здания выполнены Фондом муниципального развития, в ближайшее время планируется объявить тендер по выбору строительной компании.



Как сообщили Netgazeti в Фонде муниципального развития, строительство нового здания планируется возле Тбилисского городского суда, а ориентировочная стоимость проекта составляет до 22 миллионов лари.



По данным Главной прокуратуры Грузии, строительство будет осуществляться за счет средств, мобилизованных в бюджете в результате аукционной продажи недвижимости, находящейся на балансе Прокуратуры.



Как сообщили Netgazeti в Фонде муниципального развития, строительство нового здания планируется возле Тбилисского городского суда, а ориентировочная стоимость проекта составляет до 22 миллионов лари.



По данным Главной прокуратуры Грузии, строительство будет осуществляться за счет средств, мобилизованных в бюджете в результате аукционной продажи недвижимости, находящейся на балансе Прокуратуры.



По данным ведомства, в новом здании разместятся Тбилисские районные прокуратуры, сотрудники которых уже много лет работают в отдельных помещениях в здании Тбилисского управления полиции МВД.



В прокуратуре отмечают, что в новом здании разместится соответствующий современным стандартам учебный центр прокуратуры.





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