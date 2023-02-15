

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41 000 человек

15.02.2023 12:20





По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превышает 41 тысячу человек. Многие горожане остались без крова из-за низких температур.



По сообщению агентства Reuters, 14 февраля, через 8 дней после разрушительного землетрясения, в Турции живыми извлекли из-под завалов 9 человек. Число погибших в стране превышает 35 400 человек.



По данным турецких властей, на местах работают 249 тысяч спасателей, а из пострадавших от стихии районов эвакуировано 196 тысяч граждан.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган признал проблемы с реагированием на землетрясение на начальном этапе, но завил, что сейчас ситуация находится под контролем.



Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на рассвете 6 февраля. За этим последовало второе землетрясение во второй половине дня, которое также превысило 7 баллов.



Помимо Турции, сильные толчки произошли на северо-западе Сирии. По последним данным, в результате землетрясения погиб 5801 человек.



По данным ООН, 11 автомобилей, груженных одеялами, газовыми баллонами и матрасами, уже въехали в Сирию через недавно открытый контрольно-пропускной пункт на турецко-сирийской границе.



По данным организации, за последние 5 дней 58 грузовиков пересекли еще один пограничный пункт, который также находится на сирийско-турецкой границе и был открыт перед землетрясением. Среди грузов были продукты питания, палатки и анализы на холеру.





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