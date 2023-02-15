

Три человека пострадали в Батуми в результате падения лифта

15.02.2023 18:11





В Батуми в результате падения лифта в одном из корпусов пострадали 3 человека. Как сообщают в центре скорой медицинской помощи, пострадавшие доставлены в батумские клиники.



«Один пациент переведен в клинику «Бразер», еще двое - в медицинский центр», - сообщили в соответствующем ведомстве.



В новом корпусе на улице Агмашенебели упал лифт. На месте мобилизованы сотрудники соответствующих служб.





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