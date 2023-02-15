Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Три человека пострадали в Батуми в результате падения лифта


15.02.2023   18:11


В Батуми в результате падения лифта в одном из корпусов пострадали 3 человека. Как сообщают в центре скорой медицинской помощи, пострадавшие доставлены в батумские клиники.

«Один пациент переведен в клинику «Бразер», еще двое - в медицинский центр», - сообщили в соответствующем ведомстве.

В новом корпусе на улице Агмашенебели упал лифт. На месте мобилизованы сотрудники соответствующих служб.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна