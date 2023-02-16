

На дорогах Грузии действуют ограничения из-за сильного снегопада

16.02.2023 12:49





По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, в течение нескольких дней по всей Грузии наблюдается беспрецедентно сильный снегопад и сложные метеоусловия, в связи с чем по всей стране введены определенные ограничения на автомобильное движение.



К этому времени на автомобильных дорогах введены следующие виды ограничений:



Движение прицепного и полуприцепного видов транспорта запрещено на следующих участках дорог: на 40-260 км участке автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (поворот на Мухрани — перекресток Самтредия-Дапнари), на участке Мцхета-Степанцминда-Ларс автодороги Гудаури (Почта)- Коби, на 38-86 км (Кеда-Паксадзееби) участка автомагистрали Батуми (Ангиса)-Ахалцихе, на 1-106 км (Гоми-Зестафони) участка трассы Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, на 99-125 км (Чвелиери-Меле) участка автодороги Кутаиси (поворот на Цхалтубо)-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили, на 30-186 км (Джвари-Ушгули) участка автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, на 39-62 км (перевал Накерала) участка шоссе Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури и автомобильной дороге Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали.



Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население использовать шины, подходящие для зимнего периода, управлять исправным дорожным транспортом и соблюдать установленный на автомобильных дорогах режим.







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