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В высокогорных селах Аджарии снежный покров превысил 2 метра
17.02.2023 11:33
В горных зонах Аджарии идет интенсивный снегопад. В высокогорных селах снежный покров превысил два метра.
По информации мэрии Хуло, на данный момент полностью прекращено движение на участке от села Паксадзе до курорта Годердзи автомагистрали Батуми-Ахалцихе.
По информации Дорожного департамента Аджарии, в горных поселках всех пяти муниципалитетов Аджарии круглосуточно ведутся работы по расчистке дорог.
В работах задействовано 80 единиц тяжелой техники.
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