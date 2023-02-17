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В высокогорных селах Аджарии снежный покров превысил 2 метра


17.02.2023   11:33


В горных зонах Аджарии идет интенсивный снегопад. В высокогорных селах снежный покров превысил два метра.

По информации мэрии Хуло, на данный момент полностью прекращено движение на участке от села Паксадзе до курорта Годердзи автомагистрали Батуми-Ахалцихе.

По информации Дорожного департамента Аджарии, в горных поселках всех пяти муниципалитетов Аджарии круглосуточно ведутся работы по расчистке дорог.

В работах задействовано 80 единиц тяжелой техники.


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