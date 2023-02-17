

В высокогорных селах Аджарии снежный покров превысил 2 метра

17.02.2023 11:33





В горных зонах Аджарии идет интенсивный снегопад. В высокогорных селах снежный покров превысил два метра.



По информации мэрии Хуло, на данный момент полностью прекращено движение на участке от села Паксадзе до курорта Годердзи автомагистрали Батуми-Ахалцихе.



По информации Дорожного департамента Аджарии, в горных поселках всех пяти муниципалитетов Аджарии круглосуточно ведутся работы по расчистке дорог.



В работах задействовано 80 единиц тяжелой техники.







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