

В Бакуриани проходят заключительные приготовления к официальному открытию международных соревнований

18.02.2023 11:31





Сегодня в 18:00 в Бакуриани состоится торжественная церемония открытия турнира «Бакуриани-2023», в которой примут участие известные артисты и фольклорные ансамбли.



Грузия впервые принимает Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Турнир продлится до 5 марта, в нем примут участие около 700 спортсменов из разных стран.



Первый канал Грузии будет вести прямую трансляцию соревнований в Бакуриани.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





