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В Бакуриани проходят заключительные приготовления к официальному открытию международных соревнований
18.02.2023 11:31
Сегодня в 18:00 в Бакуриани состоится торжественная церемония открытия турнира «Бакуриани-2023», в которой примут участие известные артисты и фольклорные ансамбли.
Грузия впервые принимает Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Турнир продлится до 5 марта, в нем примут участие около 700 спортсменов из разных стран.
Первый канал Грузии будет вести прямую трансляцию соревнований в Бакуриани.
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