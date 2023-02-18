Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Бакуриани проходят заключительные приготовления к официальному открытию международных соревнований


18.02.2023   11:31


Сегодня в 18:00 в Бакуриани состоится торжественная церемония открытия турнира «Бакуриани-2023», в которой примут участие известные артисты и фольклорные ансамбли.

Грузия впервые принимает Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Турнир продлится до 5 марта, в нем примут участие около 700 спортсменов из разных стран.

Первый канал Грузии будет вести прямую трансляцию соревнований в Бакуриани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна