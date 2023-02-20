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После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоков


20.02.2023   10:55


После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоков. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«За землетрясениями последовало более 6 210 афтершоков», - отметили в ведомстве.

По данным AFAD, в настоящее время в «на земле» работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.

В зоне бедствия установлены в общей сложности 216 166 палаток, которые были предоставлены министерствами и соответствующими учреждениями Турции, а также зарубежными странами и международными организациями.


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