

После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоков

20.02.2023 10:55





После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоков. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на «Анадолу».



«За землетрясениями последовало более 6 210 афтершоков», - отметили в ведомстве.



По данным AFAD, в настоящее время в «на земле» работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.



В зоне бедствия установлены в общей сложности 216 166 палаток, которые были предоставлены министерствами и соответствующими учреждениями Турции, а также зарубежными странами и международными организациями.





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