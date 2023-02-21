

Мужчину, попавшего под оползень в Цагери, спасатели нашли мертвым

21.02.2023 17:09





В Цагери спасатели обнаружили попавшего под оползень мужчину мертвым. В момент схода оползня на дороге, соединяющей села Цагерского муниципалитета Кулбаки и Чкуми, он находился в автомобиле. Погибший - учитель местной школы Гела Липартелиани.



Поисковые работы продолжались 20 часов.



Около 200 жителей сел Чкуми и Кулбаки отрезаны от внешнего мира.



По информации местных властей, связь с селами будет установлена альтернативным путем.



Лавина на дороге, соединяющей Кулбаки и Чкуми, сошла прошлой ночью.





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