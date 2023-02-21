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Мужчину, попавшего под оползень в Цагери, спасатели нашли мертвым


21.02.2023   17:09


В Цагери спасатели обнаружили попавшего под оползень мужчину мертвым. В момент схода оползня на дороге, соединяющей села Цагерского муниципалитета Кулбаки и Чкуми, он находился в автомобиле. Погибший - учитель местной школы Гела Липартелиани.

Поисковые работы продолжались 20 часов.

Около 200 жителей сел Чкуми и Кулбаки отрезаны от внешнего мира.

По информации местных властей, связь с селами будет установлена альтернативным путем.

Лавина на дороге, соединяющей Кулбаки и Чкуми, сошла прошлой ночью.


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