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Мужчину, попавшего под оползень в Цагери, спасатели нашли мертвым
21.02.2023 17:09
В Цагери спасатели обнаружили попавшего под оползень мужчину мертвым. В момент схода оползня на дороге, соединяющей села Цагерского муниципалитета Кулбаки и Чкуми, он находился в автомобиле. Погибший - учитель местной школы Гела Липартелиани.
Поисковые работы продолжались 20 часов.
Около 200 жителей сел Чкуми и Кулбаки отрезаны от внешнего мира.
По информации местных властей, связь с селами будет установлена альтернативным путем.
Лавина на дороге, соединяющей Кулбаки и Чкуми, сошла прошлой ночью.
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