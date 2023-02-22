

В Бельгии скончался гражданин Грузии

22.02.2023 12:47





По сообщениям бельгийских СМИ, в закрытом центре, где содержатся нелегальные мигранты в Меркспласе (провинция Антверпен), скончался гражданин Грузии, начавший голодовку с требованием перевода во Францию. По данным местных СМИ, 40-летний житель объявил голодовку из-за того, что его просьба о переводе во Францию, где остановились его жена и трое детей, была отклонена.



Инцидент произошел 16 февраля. Бельгийская полиция уже начала расследование инцидента, однако, по словам представителя иммиграционного отдела следственного изолятора, по первоначальной оценке, мужчина, вероятно, умер от естественных причин.



По словам представителя центра, состояние гражданина Грузии не вызывало беспокойства и он находился под наблюдением медперсонала:



«Эти люди находятся под пристальным медицинским наблюдением, при необходимости также проводится вмешательство. В данном конкретном случае состояние мужчины не вызывало тревогу, но прокуратура начала расследование для установления причины смерти. Согласно первоначальной оценке, мужчина умер естественной смертью, никакого преступления или халатности не было», — заявили в иммиграционном департаменте.



Дополнительные подробности Netgazeti пытается уточнить в МИД Грузии. Если информация будет получена, статья будет обновлена.





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