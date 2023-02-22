

В 2022 году из России в Грузию въехали 1,1 миллиона визитеров — TI

22.02.2023 15:16





Согласно отчету «Transparency International — Georgia» (TI), в 2022 году показатели въезда в Грузию визитеров из России значительно возросли.



В частности, по данным организации, всего в прошлом году в страну въехало 1,1 млн визитеров из России. TI отмечает, что по сравнению с 2019 годом количество визитров из России по-прежнему меньше на 26%. Однако в организации отмечают, что в сентябре-декабре 2022 года визитеров из России было на 14% больше, чем в сентябре-декабре 2019 года.



По данным авторов отчета, доля российских визитеров в общем количестве посетивших Грузию в 2022 году составила 20%, что в 2 раза выше, чем в 2021 году. По данным TI, статистика посещений доступна с 2011 года, она показывает, что доля граждан России в общем количестве визитеров никогда не достигала 20%.



В отчете также указано, что в 2022 году граждане России открыли более 60 000 счетов в грузинских банках, а сумма денег, размещенных на их текущих счетах и депозитах, увеличилась почти в 4 раза по сравнению с 2021 годом и достигла 2,8 млрд лари.



TI пишет, что часть, визитеров из России, в реальности являются иммигрантами и поселились в Грузии на долгий срок. По оценке организации, об этом свидетельствуют регистрация компаний и открытие гражданами России 10 тысяч счетов в грузинских банках, а также объем размещенных вкладов.



Кроме того, согласно документу, денежные переводы из России в Грузию в 2022 году увеличились в 5 раз и составили 2,1 млрд долларов США:



«Основная причина такого увеличения, российские граждане переезжающие в Грузию, которым присылают деньги из России», — читаем в документе.



В организации отмечают, что в январе-сентябре 2022 года из России поступили прямые иностранные инвестиции в размере 33 млн долларов США, что на 51% меньше аналогичного показателя 2021 года. Согласно отчету, 29 миллионов долларов инвестиций, полученных из России, были вложены в сектор недвижимости.





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