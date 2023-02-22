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Два года спустя: сроки открытия станции метро Гоциридзе неизвестны, идет проверка на безопасность
22.02.2023 18:44
В агентстве по транспорту и городскому развитию мэрии Тбилиси заявляют, что пока не могут назвать дату открытия станции метро Гоциридзе, закрытой на ремонт два года назад.
«Проводится экспертиза. Она должна определить, насколько проведенные работы совместимы с устойчивостью и безопасностью», — сказал сегодня глава агентства Виктор Цилосани.
В декабре прошлого года мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что открытие станции метро Гоциридзе снова откладывается — идут пуско-наладочные работы и исправление недочетов в ходе ремонта.
При этом над исправлением недочетов работает сама мэрия, так как из-за некачественно выполненных работ договор с компанией-подрядчиком, ООО «Мамисони» расторгается, пояснил Каладзе.
Власти и ранее объясняли задержку ремонта станции проблемами с компанией-подрядчиком, а также техническими трудностями проекта.
Проект реабилитации станции метро «Гоциридзе» стоимостью более 3,5 миллионов лари, стартовал в феврале 2021 года. Тогда власти города обещали, что ремонт продлится три месяца, затем сроки окончания работ многократно переносились
Сначала ремонтом занимался филиал компании Kaizen, договор с которым расторгли, компанию оштрафовали и внесли в «черный список». В ноябре 2021 года Тбилисская транспортная компания подписала договор с новым контрактором — компанией «Мамисони», работой которой также осталась недовольна. .
«Гоциридзе» – одна из двух наземных станций тбилисского метрополитена. В отличие от соседней станции — «Дидубе», перрон «Гоциридзе» не защищал пассажиров от дождя или ветра.
Станцию «Гоциридзе» открыли 11 января 1966 года, с тех пор ее облик практически не менялся, проводилась только реконструкция путей.
До 2011 года станция называлась «Электродепо», а в 2011 году была переименована в честь руководителя метростроя — Виктора Гоциридзе.
Тбилисский метрополитен состоит из 23 станций на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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