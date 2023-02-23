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На Батумском бульваре планируется построить скейтпарк
23.02.2023 13:32
Администрация Батумского бульвара планирует построить скейтпарк на территории Нового бульвара. В реализацию проекта планируется вложить до 1,167,949 лари (около 443,322 долларов США).
Скейтпарк будет построен по проекту гражданина Украины, а работы будут реализованы посредством проведения тендра. Прежде чем объявить тендер, Администрация Батумского бульвара проведет анализ рынка.
«В целях планирования, проведения и дальнейшего администрирования электронного тендера проводится предварительное исследование рынка с целью определения опыта потенциального поставщика», — отмечается в заявлении Администрации батумского бульвара.
Лица заинтересованные в участии в тендере должны предоставить необходимую информацию Администрации батумского бульвара до 28 февраля 2023 года.
По данным портала закупок, договор о разработке проекта скейтпарка Администрация батумского бульвара подписала с победителем конкурса Геннадием Борисовым 11 октября 2022 года. Борисов является гражданином Украины, за создание проекта он получил выплату в размере 106 200 лари.
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