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Власти Кении разрешили вывоз баобабов в Грузию
23.02.2023 18:02
Власти Кении разрешили вывоз баобабов в Грузию, сообщило издание Nation.
Ранее министерство окружающей среды Кении аннулировало лицензию на вывоз 8 гигантских баобабов в Грузию. Этим занимался гражданин Грузии Георгий Гвасалия, который нанял подрядчиков для скупки «идеальных баобабов» Adansonia digitata в округе Калифи у местных фермеров — деревья выбирали с помощью беспилотников.
После долгих споров власти Кении пришли к выводу, что это — «не биопиратство», все необходимые сертификаты оформлены. Восемь гигантских деревьем, весом до 500 тонн будут транспортированы в Дендрологический парк в Шекветили, созданный Бидзиной Иванишвили.
Тем временем общественные организации Кении продолжают протестовать, в местной прессе это тема дня. Активисты заявляют, что экспорт баобабов может негативно сказаться на экологии страны, которая борется с засухой.
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