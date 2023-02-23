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Власти Кении разрешили вывоз баобабов в Грузию


23.02.2023   18:02


Власти Кении разрешили вывоз баобабов в Грузию, сообщило издание Nation.

Ранее министерство окружающей среды Кении аннулировало лицензию на вывоз 8 гигантских баобабов в Грузию. Этим занимался гражданин Грузии Георгий Гвасалия, который нанял подрядчиков для скупки «идеальных баобабов» Adansonia digitata в округе Калифи у местных фермеров — деревья выбирали с помощью беспилотников.

После долгих споров власти Кении пришли к выводу, что это — «не биопиратство», все необходимые сертификаты оформлены. Восемь гигантских деревьем, весом до 500 тонн будут транспортированы в Дендрологический парк в Шекветили, созданный Бидзиной Иванишвили.



Тем временем общественные организации Кении продолжают протестовать, в местной прессе это тема дня. Активисты заявляют, что экспорт баобабов может негативно сказаться на экологии страны, которая борется с засухой.


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