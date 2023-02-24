Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тбилисская телебашня подсвечена в цвета украинского флага


24.02.2023   20:20


«В годовщину полномасштабной войны, начатой Россией в Украине, в знак солидарности с Украиной Тбилисская телебашня была подсвечена в цвета украинского флага», — сообщает мэрия Тбилиси.

«Столица Грузии еще раз выражает свою поддержку украинскому народу и желает ему мира и единства страны», — говорится в сообщении мэрии Тбилиси.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна