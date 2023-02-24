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Тбилисская телебашня подсвечена в цвета украинского флага
24.02.2023 20:20
«В годовщину полномасштабной войны, начатой Россией в Украине, в знак солидарности с Украиной Тбилисская телебашня была подсвечена в цвета украинского флага», — сообщает мэрия Тбилиси.
«Столица Грузии еще раз выражает свою поддержку украинскому народу и желает ему мира и единства страны», — говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
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